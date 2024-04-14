Політика

Країни Перської затоки бояться ескалації ірано-ізраїльського конфлікту

14 Квітня 2024 20:28
ізраїль, іран
Іранські демонстранти беруть участь в антиізраїльському мітингу перед посольством Великої Британії в Тегерані, 14 квітня 2024 року / Фото Reuters

Агентство Reuters, посилаючись на власні джерела на Близькому Сході, повідомило, що країни Перської затоки прагнуть усіма силами зупинити повномасштабну війну в регіоні, можливість якої стала більш вірогідною після безпрецедентної повітряної атаки Ірану на Ізраїль.

Останніми роками монархії Перської затоки, будучи стратегічними союзниками Вашингтона, прагнули якось налагодити стосунки і з Іраном, і з Ізраїлем, щоб розв’язати питання з безпекою в регіоні та зосередитися на розв’язанні своїх внутрішніх проблем.

ОАЕ і Бахрейн підписали угоду про нормалізацію відносин з Ізраїлем у 2020 році. Аналогічну угоду могла б укласти і Саудівська Аравія, якби не напад ХАМАС на Ізраїль, а також війна, яка розпочалася після цього, у секторі Газа.

Якщо вибухне війна безпосередньо між Ізраїлем та Іраном, то в неї можуть виявитися швидко втягнуті й держави Перської затоки, які географічно розташовуються якраз між двома супротивниками, і на території яких є кілька військових баз США, що вже пообіцяли захищати Ізраїль у разі прямого конфлікту.

“Ескалація нікому не потрібна. Усі хочуть якось стримати ситуацію, – сказала агентству людина, близька до урядових кіл у Перській затоці. – Тиск чиниться не тільки на Іран, а й на Ізраїль, щоб він не вжив заходів у відповідь”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Квітня 2024 19:58

Протягом доби зафіксовано 42 бойових зіткнення – Генштаб
14 Квітня 2024 20:12

Повторні огляди обмежено придатних почнуться з середини травня – Міноборони
14 Квітня 2024 18:56

Над Дніпром збито ще одну крилату ракету
14 Квітня 2024 18:15

Над Чорним морем збито дві російські ракети
14 Квітня 2024 17:03

WP: Безпілотники заполонили небо України, значною мірою паралізуючи бойові дії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки