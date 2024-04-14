Країни Перської затоки бояться ескалації ірано-ізраїльського конфлікту

Агентство Reuters, посилаючись на власні джерела на Близькому Сході, повідомило, що країни Перської затоки прагнуть усіма силами зупинити повномасштабну війну в регіоні, можливість якої стала більш вірогідною після безпрецедентної повітряної атаки Ірану на Ізраїль.

Останніми роками монархії Перської затоки, будучи стратегічними союзниками Вашингтона, прагнули якось налагодити стосунки і з Іраном, і з Ізраїлем, щоб розв’язати питання з безпекою в регіоні та зосередитися на розв’язанні своїх внутрішніх проблем.

ОАЕ і Бахрейн підписали угоду про нормалізацію відносин з Ізраїлем у 2020 році. Аналогічну угоду могла б укласти і Саудівська Аравія, якби не напад ХАМАС на Ізраїль, а також війна, яка розпочалася після цього, у секторі Газа.

Якщо вибухне війна безпосередньо між Ізраїлем та Іраном, то в неї можуть виявитися швидко втягнуті й держави Перської затоки, які географічно розташовуються якраз між двома супротивниками, і на території яких є кілька військових баз США, що вже пообіцяли захищати Ізраїль у разі прямого конфлікту.

“Ескалація нікому не потрібна. Усі хочуть якось стримати ситуацію, – сказала агентству людина, близька до урядових кіл у Перській затоці. – Тиск чиниться не тільки на Іран, а й на Ізраїль, щоб він не вжив заходів у відповідь”.