Котін залишив посаду в.о. голови “Енергоатому”

Наглядова рада АТ “НАЕК “Енергоатом” задовольнила заяву Петра Котіна про припинення виконання обов’язків голови правління компанії.

Тимчасово виконуватиме обов’язки керівника генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк, повідомила пресслужба підприємства.

У найближчий час наглядова рада оголосить конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на інші вакантні позиції. Крім того, у компанії планують створити три нові ключові ролі: головного операційного директора, віцепрезидента з питань управління та етики і віцепрезидента з фінансів та стратегії. Це має забезпечити прозорість та ефективність управління компанією.

Петро Котін очолював “Енергоатом” з 2020 року як президент держпідприємства, а після перетворення його на акціонерне товариство у січні 2024 року був призначений в.о. голови правління.

Наприкінці грудня 2023 року журналісти проєкту “Схеми” (Радіо Свобода) з’ясували, що очільник НАЕК “Енергоатом” Петро Котін під час повномасштабного вторгнення оселився у маєтку з басейном за 7 мільйонів гривень. Офіційно нерухомість йому не належить. Зокрема журналісти виявили, що елітну нерухомість та землю під Києвом під час війни придбала його теща, при цьому офіційно не маючи на те власних доходів.