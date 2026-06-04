Костюк програла Андрєєвій у півфіналі Ролан Гаррос, але встановить новий рекорд кар’єри

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступ на Ролан Гаррос-2026 на стадії півфіналу. У двох сетах вона поступилася «нейтральній» Міррі Андрєєвій, але після турніру оновить особистий рекорд у рейтингу WTA.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Друга ракетка України вперше в кар’єрі дійшла до півфіналу турніру серії Grand Slam. На шляху до цієї стадії вона перемогла Еліну Світоліну в українському дербі.

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У півфінальному матчі Костюк програла Андрєєвій з рахунком 1:6, 3:6.

Перший сет тривав 34 хвилини. Українці вдалося виграти лише один гейм на власній подачі за рахунку 0:4.

У другій партії Андрєєва швидко повела 3:0, однак Костюк зуміла скоротити відставання та за рахунку 2:4 оформила свій перший брейк у матчі. Втім, розвинути успіх не вдалося: суперниця одразу повернула перевагу та завершила зустріч на власній подачі.

За статистикою матчу Костюк мала невелику перевагу за активно виграними м’ячами — 15 проти 14, однак припустилася 34 невимушених помилок проти 22 у суперниці. Також українка виконала чотири подвійні помилки, а відсоток першої подачі склав 51%.

Ролан Гаррос-2026. Півфінал:

Марта Костюк (Україна, 15) — Мірра Андрєєва (8) — 0:2 (1:6, 3:6).

Попри поразку, Костюк проводить найуспішніший сезон у кар’єрі. Від початку ґрунтової частини сезону вона здобула 17 перемог поспіль та виграла турнір WTA 1000 у Мадриді, де у фіналі також перемогла Андрєєву.

Після дебютного півфіналу на турнірах Grand Slam українка в режимі реального часу піднімається на 12-те місце у світовому рейтингу WTA, що стане найкращим показником у її кар’єрі.