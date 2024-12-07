Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

Новий голова Європейської ради Антоніу Кошта вперше скликає саміт лідерів країн ЄС, який відбудеться 19 грудня. Про це він повідомив у запрошенні, оприлюдненому 7 грудня.

Кошта зазначив, що учасникам Європейської ради вже надіслано попередній порядок денний зустрічі.

«Ситуація в Україні буде ключовою темою наших обговорень. Я щойно повернувся з Києва, куди здійснив візит у перший день свого мандату. Ми маємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, аби гарантувати провал російської агресії та перемогу міжнародного права», – заявив Кошта.

Він назвав грудневий саміт важливою подією для передачі чіткого сигналу солідарності з Україною у прагненні до всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

«Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя, щоб розповісти про останні події та поділитися своїм баченням того, як Європа може ефективніше допомогти Україні», – додав Кошта.

Дискусія з Володимиром Зеленським відбудеться після традиційного обміну думками між членами Європейської ради на початку зустрічі. Після цього учасники підіб’ють підсумки ситуації в Україні та обговорять наступні кроки для виконання зобов’язань перед українським народом.

Серед інших тем саміту Кошта виокремив роль Євросоюзу у глобальних процесах. Напередодні, 18 грудня, заплановано саміт ЄС із країнами Західних Балкан.

Нагадаємо, що 1 грудня, у перший день роботи нового складу Єврокомісії, Антоніу Кошта разом із верховною представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас та єврокомісаром із питань розширення Мартою Кос відвідав Україну.