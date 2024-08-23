Коригував удар російських «Іскандерів» по Одесі: СБУ затримали зрадника 

СБУ затримала в Одесі агента ФСБ РФ, який коригував повітряні атаки на місто.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Російським агентом виявився місцевий рієлтор. 15 березня він звітував спецслужбі РФ про наслідки подвійного удару по Одесі. Тоді загарбники атакували цивільну інфраструктуру балістичними ракетами “Іскандер-М”.

Коли на місце удару прибули рятувальники, співробітники Національної поліції та медики, росіяни вдарили по них другою ракетою.

Одразу після цього на місце події прибув агент ФСБ, який провів там дорозвідку і передав ворогу інформацію про уражені об’єкти та орієнтовну кількість загиблих і поранених.

Фігурант здійснював зв’язок з російською спецслужбою через свого знайомого – учасника військових угруповань РФ, який брав участь у захопленні Маріуполя й Бахмута.

Далі бойовик передавав агентурну інформацію своєму брату, який входить до підрозділу ФСБ, що дислокується на тимчасово захопленій частині Донецької області.

Після здачі інформації про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі зрадник продовжив виконувати завдання із коригування вогню.

Серед пріоритетних цілей росіян були місця тимчасового базування Сил оборони в Одесі. Для збирання розвідданих рієлтор використовував зв’язки серед своїх клієнтів.

У ході спецоперації співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його, коли він готувався до передачі нових розвідданих ворогу.

Крім того, під час розслідування СБУ встановила факти інформаційно-підривної діяльності агента ФСБ. Йдеться про його провокативні коментарі у Ютубі, де він поширював фейки про українських захисників і виправдовував воєнні злочини росіян.

При обшуку в затриманого вилучили мобільні телефони та ноутбуки із доказами його злочинів.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.