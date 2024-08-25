“Корона” повернулася: захворюваність в Україні збільшилася у 13 разів

В Україні протягом трьох літніх місяців захворюваність на COVID зросла майже у 13 разів. Особливо це відчутно, порівнюючи статистику за червень та неповний серпень місяці. Якщо у червні було 2300 випадків, то станом на сьогодні понад 26 тисяч. Про це в телеефірі повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, пише ZN.ua.

Вона закликала громадян у разі симптомів захворювання проконсультуватись онлайн та взяти довідку про непрацездатність ( лікарняний) дистанційно, така можливість з’явилась в Україні в часи пандемії 2019-2021 років.

Також не варто зволікати з лікарською допомогою, якщо симптоми захворювання посилюються після 5 днів лікування.