Суспільство

“Корона” повернулася: захворюваність в Україні збільшилася у 13 разів
25 Серпня 2024 19:44
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ковід
Ілюстративне фото / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

В Україні протягом трьох літніх місяців захворюваність на COVID зросла майже у 13 разів. Особливо це відчутно, порівнюючи статистику за червень та неповний серпень місяці. Якщо у червні було 2300 випадків, то станом на сьогодні понад 26 тисяч. Про це в телеефірі повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, пише ZN.ua.

Вона закликала громадян у разі симптомів захворювання проконсультуватись онлайн та взяти довідку про непрацездатність ( лікарняний) дистанційно, така можливість з’явилась в Україні в часи пандемії 2019-2021 років.

Також не варто зволікати з лікарською допомогою, якщо симптоми захворювання посилюються після 5 днів лікування.


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