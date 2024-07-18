Політика

Король Чарльз III прийняв президента Зеленського
18 Липня 2024 20:34
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британія, зеленський
Король Чарльз III та президент Україні Володимир Зеленський / Фото: The Royal Family

Сьогодні, 18 липня, Король Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила британська королівська родина.

“Сьогодні Король прийняв президента України Володимира Зеленського після зустрічі Європейської політичної спільноти у Бленхеймському палаці. На зустрічі 46 європейських лідерів обговорили низку міжнародних проблем, можливостей та наших спільних цінностей”, – сказано у повідомленні.


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