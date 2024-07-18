Король Чарльз III прийняв президента Зеленського

Сьогодні, 18 липня, Король Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомила британська королівська родина.
“Сьогодні Король прийняв президента України Володимира Зеленського після зустрічі Європейської політичної спільноти у Бленхеймському палаці. На зустрічі 46 європейських лідерів обговорили низку міжнародних проблем, можливостей та наших спільних цінностей”, – сказано у повідомленні.
Today The King received the President of Ukraine @ZelenskyyUa following the European Political Community meeting at Blenheim Palace.— The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2024
The gathering saw 46 European leaders discuss a range of international challenges, opportunities and our common values.
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