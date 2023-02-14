Політика

Кораблі російського Північного флоту вперше за 30 років виходять у море з ядерною зброєю на борту

14 Лютого 2023 07:19
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ядерна зброя

Кораблі Північного флоту Росії вперше за 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту. З таким твердженням виступила Норвезька розвідувальна служба (NIS) у своїй щорічній доповіді, опублікованій напередодні, 13 лютого.

Автори доповіді надають висновки про те, що після початку конфлікту в Україні «важливість ядерної зброї для Росії суттєво зросла».

За часів СРСР виходи бойових кораблів із тактичною ядерною зброєю відбувалися регулярно, проте після закінчення холодної війни подібна практика припинилася, зазначає NIS.

Норвезька розвідка нагадує, що основну частину ядерного арсеналу ВМФ розміщено на підводних човнах Північного флоту.


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Кораблі російського Північного флоту вперше за 30 років виходять у море з ядерною зброєю на борту
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