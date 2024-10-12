Контррозвідка спіймала нацгвардійця, який розповсюджував секретну інформацію

Контррозвідкою викрито військовослужбовця, який несанкціоновано поширював інформацію про розташування військ, повідомляє Оперативне командування “Північ”.

“У ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів, що входять до складу ОТУ «Сіверськ», співробітниками 8 управління ДВКР СБУ отримано інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру. Спільно зі слідчими ДБР у рамках розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 114-2 КК України) було встановлено військовослужбовця військової частини НГУ, що дислокується на Сумщині.

Він, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ.