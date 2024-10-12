Кримінал

Контррозвідка спіймала нацгвардійця, який розповсюджував секретну інформацію
12 Жовтня 2024 15:16
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зрадник
Ілюстративне фото / Фото СБУ

Контррозвідкою викрито військовослужбовця, який несанкціоновано поширював інформацію про розташування військ, повідомляє Оперативне командування “Північ”.

“У ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів, що входять до складу ОТУ «Сіверськ», співробітниками 8 управління ДВКР СБУ отримано інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру. Спільно зі слідчими ДБР у рамках розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 114-2 КК України) було встановлено військовослужбовця військової частини НГУ, що дислокується на Сумщині.
Він, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ.


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