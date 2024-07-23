Контрактники з Москви отримають у перший рік від 5,2 млн рублів за вбивство українців

Російські військовослужбовці за контрактом у Москві отримають додаткову виплату в розмірі 1,9 млн руб. ($21,7 тис.) Загалом за перший рік служби їм виплачуватимуть понад 5,2 млн руб. Відповідний указ підписав мер міста Сергій Собянін, пишуть місцеві ЗМІ.

Додаткову виплату зможуть отримати військовослужбовці, відібрані на військову службу за контрактом відсьогодні, 23 липня. Також зберігаються всі раніше запроваджені містом міри підтримки учасників війни проти України та членів їхніх сімей, включно зі щомісячною виплатою 50 тис. руб. із бюджету військовослужбовцям із російської столиці.

У червні голова Мосміськдуми Олексій Шапошников заявив, що в Україні воюють 45 тис. москвичів. Сергій Собянін називав аналогічну цифру в серпні 2023 року.