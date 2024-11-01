Політика

Конгресмени США прибули в Київ
1 Листопада 2024 18:43
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київ, сша
Три конгресмени США прибули до Києва / X

1 листопада до столиці прибули конгресмени Сполучених Штатів Америки Майк Роджерс, Джеррі Карл та Майк Квіглі.

Про це повідомив посол США в Україні Бріджит Брінк у себе в X (Twitter).

Зазначимо, Майк Роджерс – з Республіканської партії та конгресмен від Алабами.

Джеррі Карл – також конгресмен Алабами і республіканець, а Майк Квіглі –  представник Демократичної партії та конгресмен від штату Іллінойс.

Брінк проінформувала, що їхньою першою зупинкою стала Національна поліція.

“Нашою першою зупинкою стала Національна поліція, де ми на власні очі побачили, як допомога США змінює ситуацію на підтримку свободи та демократії України”, – зазначила вона.


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