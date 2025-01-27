Політика

Конгрес США погрожує санкціями країнам, які відмовляються приймати своїх мігрантів
27 Січня 2025 17:16
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Мігрантів супроводжують до літака США для депортації / Фото: X/PressSec
Мігрантів супроводжують до літака США для депортації / Фото: X/PressSec

Конгрес США збирається вводити санкцій проти країн, які відмовляються приймати назад своїх громадян, що незаконно перебувають на території Штатів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що такі заходи можуть бути запроваджені проти тих держав, які не співпрацюватимуть або не виконуватимуть вимоги щодо повернення своїх громадян.

“Колумбія та всі країни мають мати на увазі — Конгрес повністю готовий запровадити санкції та інші заходи проти тих, хто не співпрацює в повному обсязі або не виконує вимоги щодо прийняття своїх громадян, які нелегально перебувають у США”, — написав Джонсон в Х.

Спікер також зазначив, що політика Конгресу спрямована на підтримку порядку, який встановлює президент Трамп, ставлячи інтереси США на перше місце.


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