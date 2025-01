Конгрес США погрожує санкціями країнам, які відмовляються приймати своїх мігрантів

Конгрес США збирається вводити санкцій проти країн, які відмовляються приймати назад своїх громадян, що незаконно перебувають на території Штатів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що такі заходи можуть бути запроваджені проти тих держав, які не співпрацюватимуть або не виконуватимуть вимоги щодо повернення своїх громадян.

“Колумбія та всі країни мають мати на увазі — Конгрес повністю готовий запровадити санкції та інші заходи проти тих, хто не співпрацює в повному обсязі або не виконує вимоги щодо прийняття своїх громадян, які нелегально перебувають у США”, — написав Джонсон в Х.

Спікер також зазначив, що політика Конгресу спрямована на підтримку порядку, який встановлює президент Трамп, ставлячи інтереси США на перше місце.

Colombia and all nations should be on notice – Congress is fully prepared to pass sanctions and other measures against those that do not fully cooperate or follow through on requirements to accept their citizens who are illegally in the United States.



President Trump is putting…