Конгрес США досяг угоди для уникнення шатдауну

Лідери Конгресу заявили, що погодилися на ще один короткостроковий тимчасовий законопроєкт про витрати, щоб уникнути шатдауну, який неодноразово загрожував федеральному фінансуванню протягом останніх шести місяців.

Про це пише The New York Times.

Угода, яку спочатку запропонував спікер Майк Джонсон, передбачає продовження фінансування деяких урядових установ на тиждень, до 8 березня, а решти – ще на два тижні, до 22 березня.

Лідери заявили, що вони дійшли згоди щодо шести з 12 щорічних законопроєктів про витрати, які “будуть проголосовані і прийняті до 8 березня”. За їхніми словами, тимчасовий захід був необхідний для того, щоб дати розпорядникам бюджетних коштів “достатньо часу, щоб виконати цю угоду в принципі”, і щоб законодавці могли переглянути її текст.

“Ми згодні з тим, що Конгрес повинен працювати в двопартійний спосіб, щоб фінансувати наш уряд”, – йдеться в спільній заяві. Угода проклала шлях до голосування в Палаті представників вже в четвер, щоб зберегти роботу уряду, а Сенат, як очікується, послідує її прикладу до опівночі п’ятниці.

Але це лише продовжить багатомісячні переговори щодо федеральних витрат, які вже кілька місяців тривають у Конгресі, оскільки республіканці, які наполягають на різких скороченнях і консервативних політичних мандатах, відмовляються прийняти угоду з демократами.

Законодавцям все одно доведеться узгодити інші шість видаткових заходів, а потім спробувати ухвалити їх окремо протягом наступних трьох тижнів, інакше їм загрожує ще один потенційний шатдаун. Це буде непростим завданням для Палати представників, яка намагається ухвалити будь-який законопроєкт про видатки на тлі розбіжностей між республіканцями.

Білий дім заявив про свою підтримку угоди невдовзі після її оголошення. Карін Жан-П’єр, речниця президента Байдена, заявила, що угода “допоможе запобігти непотрібному закриття уряду, надаючи більше часу для роботи над двопартійними законопроєктами про асигнування, а Палаті представників – для якнайшвидшого ухвалення двопартійного додаткового закону про національну безпеку”.

План фінансування з’явився після зустрічі в Білому домі у вівторок, на якій Байден і лідери Конгресу від обох партій посилили тиск на Джонсона, щоб він погодився на угоду про витрати. Лідери демократів і республіканців заявили, що вони оптимістично налаштовані щодо збереження фінансування уряду.

Суперечки щодо видатків, які поставили уряд на межу часткового закриття цього тижня, розпалювали республіканці в Конгресі, які після невдачі у спробах скоротити федеральне фінансування, намагалися прив’язати його до низки правих політичних вимог.

Серед заходів, яких домагалися республіканці, є один, який обмежить доступ до ліків для переривання вагітності, і інший, який заборонить Департаменту у справах ветеранів відмічати ветеранів, які вважаються психічно недієздатними, під час федеральної перевірки, необхідної для купівлі зброї.

Вони також намагалися заблокувати зусилля демократів щодо збільшення фінансування програм харчування для малозабезпечених жінок і дітей.