Техно

Компанії Маска дозволили випробувати на людях мозковий чіп

26 Травня 2023 09:41
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Ілон Маск

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) дало нарешті добро компанії Ілона Маска Neuralink на початок першого клінічного випробування на людях мозкового імплантату.

Про це повідомила сама компанія Neuralink у соціальній мережі Twitter.

З 2019 року Маск як мінімум чотири рази передбачав, що його компанія з виробництва медичних пристроїв розпочне випробування на людях мозкового імплантату для лікування важких станів, таких як параліч та сліпота.

Проте компанія, заснована у 2016 році, запросила схвалення FDA лише на початку 2022 року. Але тоді агенція відхилила заявку.

За словами співробітників компанії, FDA вказало Neuralink на кілька проблем, які необхідно вирішити, перш ніж санкціонувати випробування на людях. Зокрема, йшлося про літієву батарею пристрою, про можливість міграції проводів імплантату всередині мозку та про безпечне вилучення імплантату без пошкодження тканини мозку.

У своєму твітті Neuralink повідомила, що клінічні випробування ще не відкрито.

“Це результат неймовірної роботи команди Neuralink у тісній співпраці з FDA і є важливим першим кроком, який якось дозволить нашій технології допомогти багатьом людям”, – йдеться в повідомленні.

Протягом багатьох років Маск публічно описував амбітний план Neuralink. Наприкінці минулого року він потрапив до заголовків газет, коли сказав, що вже настільки впевнений у безпеці пристрою, що готовий імплантувати його своїм дітям.


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