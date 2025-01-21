Кримінал

Компанія з Києва відправила Нацгвардії 30 тисяч комплектів бракованої військової форми
21 Січня 2025 17:39
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Бракована військова форма / Фото: СБУ
Бракована військова форма / Фото: СБУ

Служба безпеки викрила у Києві двох засновників приватної компанії, які постачали до підрозділів Національної гвардії України гуртові партії неякісної військової форми. Йдеться про 30 тис. одиниць одягу для українських захисників на суму 28,7 млн гривень, які відвантажили до НГУ протягом березня-жовтня 2023 року.

Про це повідомили в СБУ.

За висновком експертизи, придбана за державні кошти військова форма відшита з використанням фурнітури, що не відповідає технічним умовам.

“Зокрема, використані матеріали мають менший клас зносостійкості, тож на такому одязі військовослужбовець не зможе надійно зафіксувати захисну амуніцію та озброєння з боєприпасами. Відповідно це може становити реальну загрозу життю та здоров’ю українських воїнів на передовій”, – розповіли в СБУ.

За даними правоохоронців, ділки свідомо зекономили на якісних матеріалах, щоб купити дешевші комплектуючі і таким чином отримати більший прибуток. Під час обшуків в оселях фігурантів виявлено комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки.

Обом засновникам підприємства вже повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ викрила ділків, яки постачали НГУ браковану форму / Фото: СБУ

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