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Компанія Microsoft повідомила про нову атаку російських хакерів

9 Березня 2024 11:59
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хакер, Microsoft
Ілюстративне фото / Фото Microsoft

Корпорація Microsoft повідомила, що її сервери зазнали атаки хакерів, яких у Microsoft пов’язують із Росією.

Агентство Reuters повідомило, що атаку проводять хакери з угруповання Midnight Blizzard, які намагаються отримати доступ до акаунтів і внутрішніх мереж Microsoft. При цьому вони використовують дані, отримані під час попередньої атаки в січні цього року, коли те саме угруповання зламало корпоративну пошту компанії і викрало деякі внутрішні документи.

У компанії заявили, що хакери прагнуть отримати доступ до великого обсягу даних на серверах Microsoft. У ній уточнили, що хакери атакують Microsoft уже кілька тижнів, і намагатимуться використати у своїх цілях інформацію, що належить до секретної, зокрема програмні коди. “Це частина безпрецедентних глобальних загроз, що виникли під час нинішніх міждержавних конфліктів”, – наголосили в корпорації, проте зазначили, що фахівці працюють над удосконаленням систем захисту, а значущої шкоди від хакерських атак поки не зафіксовано.


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