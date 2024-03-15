У Раді розповіли, на якій стадії зараз законопроєкт про мобілізацію

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки продовжив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. На сьогоднішньому засіданні розглянули 300 правок.

Про це повідомила членкиня комітету й народна депутатка Ірина Фріз у коментарі “Суспільному”.

Розглядали зокрема питання, яке стосувалося змін до закону про в’їзд та виїзд громадян. Комітет відхилив пропозицію уряду стосовно надмірних обмежень виїзду, адже вони створюють такі ж перепони й для в’їзду, що напряму є порушенням Конституції.

Окрім цього, депутати розглянули блок щодо органів місцевого самоврядування, а саме про покладання на них обов’язків здійснення заходів мобілізації.

За словами Фріз, представники Комітету виступили “категорично проти надмірних зобов’язань, які намагаються покласти на органи місцевого самоврядування”. Також парламентарі відхилили пропозицію стосовно координації або підконтрольності місцевих рад обласним військовим адміністраціям.

Наступне засідання Комітету відбудеться у понеділок.