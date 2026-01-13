        Суспільство

        Комітет ВРУ підтримав Федорова на посаду міністра оборони — голосування в залі сьогодні

        Сергій Бордовський
        13 Січня 2026 16:16
        Михайло Федоров / Фото: Мінцифри
        Михайло Федоров / Фото: Мінцифри

        Президент України вніс кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що після розгляду в комітеті питання має бути винесене на голосування в залі парламенту вже сьогодні.

        Згодом Железняк повідомив, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підтримав кандидатуру Федорова — рішення ухвалили одноголосно, 16 голосами «за». Також, за його словами, Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав призначення Денис Шмигаль на посаду міністра енергетики — першого віцепрем’єр-міністра України: 19 голосів «за», двоє утрималися, проти не було.


