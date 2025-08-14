Комбат 47 ОМБр, який критикував командування за невиправдані втрати, офіційно пішов з посади

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин, який раніше публічно критикував командування за невиправдані втрати особового складу, залишив посаду.

Про це Ширшин повідомив Facebook.

“Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили непростий шлях, з якими “зростали” і вчилися воювати”, — йдеться в дописі.

Також він додав, що мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми.

“А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну”, — підсумував Ширшин.

У травін командир 1-го механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Ширшин видав заяву, в якій звинуватив командування в постановці невиправданих задач.

Як відомо, підрозділ Ширшина виконує бойові завдання на Курському напрямку.