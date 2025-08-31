Командування Сухопутних військ: 91% повідомлень про порушення у ТЦК в серпні виявилися фейками

Командування Сухопутних військ публічно відзвітувало про роботу, а також відповідальність військовослужбовців та працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у випадках порушень.

За офіційними даними, у серпні з 218 інцидентів, пов’язаних із діяльністю ТЦК, 198 (91%) виявилися фейками та маніпуляціями. Інформацію поширювали як нібито порушення закону з боку військових, але насправді вона була перекручена з метою зірвати мобілізацію та підірвати обороноздатність держави.

Водночас підтвердилися 20 випадків (9%), які мали під собою реальні підстави. За ними проведено перевірки: двох осіб відсторонено від виконання обов’язків, ще двох притягнуто до дисциплінарної відповідальності, у 16 випадках тривають службові розслідування.

У Командуванні наголосили, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть ефективно протистояти масованій російській пропаганді, яка спрямована на дискредитацію системи мобілізації.