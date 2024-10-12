Кримінал

Командування Медичних сил зустрілося з керівниками ВЛК щодо хабарів
12 Жовтня 2024 17:10
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корупція
Затримання у Полтаві члена військово-лікарської комісії, який вимагав $4000 хабаря за довідку про непридатність до служби / Фото ГУ НП у Полтавській області

Командування Медичних сил спільно з СБУ провели зустріч із керівниками підрозділів ВЛК для ефективного запобігання корупційним проявам.

Як йдеться у повідомленні військових медиків у Facebook, Командування Медичних сил ЗСУ спільно з представниками Служба безпеки України провели зустріч із керівниками військово-лікарських комісій різних рівнів. Її мета – налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК.

Загалом на зустрічі були присутні понад 50 керівників ВЛК ЗСУ.

Під час зустрічі співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку 2024 року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.

У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.

За даними СБУ, корупційні злочини, вчинені представниками військо-лікарських комісій, як правило, класифікуються за статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 та 410 Кримінального кодексу України.

Зі свого боку командування Медичних сил ЗСУ відзначило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави. У першу чергу – її обороноздатності.


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