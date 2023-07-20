Кримінал

Колишнього настоятеля храму УПЦ, який підозрюється в розбещенні рідних доньок, будуть судити у Дніпрі

20 Липня 2023 13:03
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діти, упц

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього настоятеля храму УПЦ у Дніпрі, якого підозрюють у розбещенні рідних доньок та створенні дитячої порнографії. 

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що священнослужитель після смерті дружини мешкав зі двома малолітніми доньками та вчиняв щодо них розпусні дії.

Окрім того, правоохоронці також встановили факти виготовлення та зберігання файлів порнографічного характеру за участю однієї із доньок.

Священнослужителя затримали у квітні 2023 року. Наразі він перебуває під вартою. Його судитимуть за фактами розбещення малолітніх дітей та виготовлення, зберігання дитячої порнографії без мети збуту. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Діти тимчасово влаштовані до родини хрещеної матері.


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