Кримінал

Колишнього командира ракетного катеру “Прилуки” ВМС ЗСУ судитимуть за держзраду 
27 Вересня 2024 16:19
зрада
Колишній командир ракетного катера "Прилуки" ВМС ЗСУ зрадив присязі / Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

До суду направлено обвинувальний акт стосовно діючого командира малого ракетного катеру “Вышний Волочёк” ЗС РФ ‒ колишньому командиру ракетного катеру “Прилуки” ВМС ЗСУ України.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

“За даними слідства, у травні 2014 року капітан 2 рангу, під час тимчасової окупації РФ території АР Крим та Севастополя, зрадивши Військовій присязі на вірність українському народові, відмовився виводити ракетний катер “Прилуки” на материкову територію України, а також виконувати обов’язки несення військової служби у Збройних Силах України”, – йдеться у повідомленні.

У подальшому він уклав контракт про проходження військової служби у складі ЗС РФ на посаді командира малого ракетного катеру проєкту 21631 “Вышний Волочёк”.

Від лютого 2022 року і до сьогодні, він бере активну участь у російській війні проти України, завдаючи ракетних ударів крилатими ракетами “Калібр”.


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