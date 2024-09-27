Колишнього командира ракетного катеру “Прилуки” ВМС ЗСУ судитимуть за держзраду 

До суду направлено обвинувальний акт стосовно діючого командира малого ракетного катеру “Вышний Волочёк” ЗС РФ ‒ колишньому командиру ракетного катеру “Прилуки” ВМС ЗСУ України.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

“За даними слідства, у травні 2014 року капітан 2 рангу, під час тимчасової окупації РФ території АР Крим та Севастополя, зрадивши Військовій присязі на вірність українському народові, відмовився виводити ракетний катер “Прилуки” на материкову територію України, а також виконувати обов’язки несення військової служби у Збройних Силах України”, – йдеться у повідомленні.

У подальшому він уклав контракт про проходження військової служби у складі ЗС РФ на посаді командира малого ракетного катеру проєкту 21631 “Вышний Волочёк”.

Від лютого 2022 року і до сьогодні, він бере активну участь у російській війні проти України, завдаючи ракетних ударів крилатими ракетами “Калібр”.