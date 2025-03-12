Кримінал

Колишнього депутата Київради Комарницького, якого підозрюють у земельних махінаціях, знайшли за кордоном
12 Березня 2025 19:22
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Колишній депутат Київської місько ради Денис Комарницький / Фото: Facebook / Mykhailo Tkach
Колишній депутат Київської місько ради Денис Комарницький / Фото: Facebook / Mykhailo Tkach

Журналісти “Української правди” колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння землею.

Як повідомляє УП, на момент проведення операції НАБУ і САП “Чисте місто” він перебував в Україні. Далі втік за кордон. І наразі оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

6 лютого НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звітували, що провели масштабну операцію “Чисте місто” щодо корупції в земельній та бюджетній сферах Києва.

За даними слідства, злочинну організацію очолив відомий у медіа колишній депутат Київської міської ради. Правоохоронці не назвали його імені, але до цього вони з обшуками приходили до київського бізнесмена Дениса Комарницького, який раніше був лідером фракції “Блоку Леоніда Черновецького”.


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