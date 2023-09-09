Колишнього британського солдата знайдено мертвим в озері в Україні із зв’язаними за спиною руками

В Україні загинув громадянин Великої Британії Джордан Чедвік, який служив у міжнародному легіоні територіальної оборони України, пише The Guardian.

Тіло 31-річного Чедвіка з Бернлі знайшли у водоймі зі зв’язаними за спиною руками. Місце його загибелі та інші обставини події невідомі. Родичі дізналися про загибель Чедвіка наприкінці червня. Влада України розслідувала обставини його смерті, після чого відправила тіло родичам. Слідство не коментувало результатів розслідування.

У серпні у Великій Британії провели повторний розтин, про його результати невідомо. Очікується, що коронерське розслідування проведуть у лютому 2024 року.

Чедвік служив шотландським гвардійцем у британській армії у 2011-2015 роках. Мати Чедвіка розповіла, що на початку жовтня 2022 року він виїхав до України, де вступив до міжнародного легіону, щоб брати участь у протистоянні російській агресії.