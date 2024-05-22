Колишній заступник керівника ОП Смирнов отримав підозру

Колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов отримав підозру у незаконному збагаченні.
Про це пише УП, посилаючись на співрозмовників у правоохоронних органах.
Жодних інших деталей джерела видання не надали.
Колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов отримав підозру у незаконному збагаченні.
Про це пише УП, посилаючись на співрозмовників у правоохоронних органах.
Жодних інших деталей джерела видання не надали.
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