Суспільство

Колишній заступник керівника ОП Смирнов отримав підозру

22 Травня 2024 12:37
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корупція, поліція, опу
Андрій Смирнов / Getty Images

Колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов отримав підозру у незаконному збагаченні.

Про це пише УП, посилаючись на співрозмовників у правоохоронних органах.

Жодних інших деталей джерела видання не надали.


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