Політика

Стали відомі деталі таємних поставок болгарської зброї та палива Україні

26 Січня 2023 21:25
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зброя, Болгарія

Постачання зброї, яка вироблялася в Болгарії, а потім, через низку посередників потрапляла до України, почалося в квітні та триває дотепер. Цю інформацію «Голосу Америки» підтвердили у Посольстві України у Софії. З кінця минулого року Болгарія постачає Україні зброю та надає іншу технічну допомогу вже відкрито, після відповідного парламентського рішення 3 листопада.

Раніше німецьке видання Die Welt опублікувало розслідування, згідно з яким у перші місяці війни до України почала надходити болгарська зброя, обсяг якої сягав 30% від усієї військової допомоги.

В ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» тогочасний прем`єр-міністр країни Кирил Петков розповів, що урядова коаліція, яка складался із чотирьох партій з різними ідеологіями, вимагала безпрецедентного рівня координації та виключала можливість прямих поставок в Україну.

«Я вдячний, що інші країни НАТО та ЄС вирішили, що ми маємо надати ці боєприпаси. Вони купували це в Болгарії та безкоштовно передавали українській армії. Це була найкраща комбінація. З одного боку, ми могли зробити великий внесок у допомогу українській армії. З іншого боку, українська нація не платила багато або взагалі не платила. І по-третє, не було прямого експорту з Болгарії в Україну, що задовольнило вимоги нашого партнера по коаліції», – сказав він.

В українському посольстві в Софії розповіли, що запити щодо зброї та боєприпасів надходили до них, а вони їх пересилали уряду чи напряму тодішньому прем’єру Петкову. Щодо того, яка саме це була зброя, ані болгарська, ані українська сторона повідомляти не стали. Відмовилися цю інформацію надати й в Пентагоні.

«Ми залишаємося відданими незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і найрішучішим чином засуджуємо російське вторгнення. Болгарія єдина зі своїми союзниками та партнерами, включаючи США, у наданні безпекової допомоги, а також гуманітарної та енергетичної підтримки Україні», – відповіли «Голосу Америки» у Посольстві Болгарії у США.

Крім цього, з цієї країни до України йшло й критично важливе дизельне паливо, обсяг якого становив до 40% від усіх поставок, пише Die Welt. Причому нафту для цього пального Болгарії постачала Росія, а оброблялася вона на НПЗ, яке на той час належало російській компанії “Лукойл”.

При всьому цьому Болгарія вважалася однією із найбільш проросійських країн регіону, а члени урядової коаліції публічно заявляли, що ані кулі не піде до України. У квітні 2022 44% болгар вірили, що НАТО несе відповідальність за війну в Україні, що є найбільшим показником серед 16 європейських країн і Великої Британії, опитаних організацією YouGov.


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