Колишній нардер Царьов отримав 8 років із конфіскацією всього майна за фінансування збройної агресії РФ

Колишній народний депутат України Олег Царьов отримав ще один тюремний вирок за обвинуваченням у фінансуванні збройної агресії Росії. Вирок ухвалено на основі доказів, зібраних Службою безпеки України.

Про це повідомляють СБУ, Офіс генпрокурора.

Оскільки Царьов перебуває у розшуку та переховується від правосуддя, його справу розглядали заочно в рамках спеціального судового провадження in absentia. Суд призначив йому 8 років ув’язнення та конфіскацію всього майна, включаючи:

земельну ділянку площею 0,15 га на Київщині;

квартиру в Дніпрі;

готельний і санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення та господарські будівлі у тимчасово окупованому Криму.

Загальна вартість конфіскованого майна становить 460,6 млн грн, які були арештовані ще в лютому 2024 року.

Прокурори довели, що Царьов після окупації Криму перереєстрував свою нерухомість і підприємства за російським законодавством. Він також фінансував охорону об’єктів у Ялті (музею-садиби та санаторію) через платежі до російської структури — “Охорона” федеральної служби військ нацгвардії РФ.

Наразі Царьов перебуває в Росії, де продовжує займатися протиправною діяльністю. Відбувати покарання він почне після затримання, повідомили в ОГП.