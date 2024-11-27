Кримінал

Колишній нардер Царьов отримав 8 років із конфіскацією всього майна за фінансування збройної агресії РФ
27 Листопада 2024 16:32
читать на русском →
прокуратура, сбу, суд
Олег Царьов / Фото з відкритих джерел

Колишній народний депутат України Олег Царьов отримав ще один тюремний вирок за обвинуваченням у фінансуванні збройної агресії Росії. Вирок ухвалено на основі доказів, зібраних Службою безпеки України.

Про це повідомляють СБУ, Офіс генпрокурора.

Оскільки Царьов перебуває у розшуку та переховується від правосуддя, його справу розглядали заочно в рамках спеціального судового провадження in absentia. Суд призначив йому 8 років ув’язнення та конфіскацію всього майна, включаючи:

  • земельну ділянку площею 0,15 га на Київщині;
  • квартиру в Дніпрі;
  • готельний і санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення та господарські будівлі у тимчасово окупованому Криму.

Загальна вартість конфіскованого майна становить 460,6 млн грн, які були арештовані ще в лютому 2024 року.
 Прокурори довели, що Царьов після окупації Криму перереєстрував свою нерухомість і підприємства за російським законодавством. Він також фінансував охорону об’єктів у Ялті (музею-садиби та санаторію) через платежі до російської структури — “Охорона” федеральної служби військ нацгвардії РФ.

Наразі Царьов перебуває в Росії, де продовжує займатися протиправною діяльністю. Відбувати покарання він почне після затримання, повідомили в ОГП.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Листопада 2024 17:47

Матір чотирьох дітей судитимуть за їх загибель у пожежі 
27 Листопада 2024 17:21

Україна отримає від Литви €5 млн на сонячні електростанції
27 Листопада 2024 16:32

Колишній нардер Царьов отримав 8 років із конфіскацією всього майна за фінансування збройної агресії РФ
27 Листопада 2024 16:20

Умєров зустрівся з президентом Південної Кореї
27 Листопада 2024 15:25

Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки