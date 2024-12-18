Політика

Колегія виборників США затвердила перемогу Трампа
18 Грудня 2024 10:20
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сша, трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

17 грудня колегія виборників у США затвердила перемогу Дональда Трампа на президентських виборах.

Про це пише The Washington Post.

Трамп був обраний 47-м президентом США, здобувши 312 голосів виборників проти 226, які отримала віцепрезидентка Камала Гарріс.

Видання зазначає, що колегія виборників є характерною рисою американської виборчої системи, оскільки президент не обирається прямим голосуванням громадян. Натомість кандидати або їх партії вибирають виборників, які збираються лише після перемоги їхнього кандидата в штаті, і саме ці виборники голосують за президента. У двох штатах – Мені та Небрасці – голоси виборників розподіляються за округами Конгресу, а не за результатами загальних виборів по штату.


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