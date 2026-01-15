Прем’єр Польщі відповів Трампу: мирний план відкинула Росія, а не Україна

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск став на захист Володимира Зеленського після заяви президента США Дональда Трампа про те, що саме український лідер, а не Росія, нібито гальмує укладення мирної угоди.

У дописі в мережі X Туск наголосив, що мирний план, підготовлений Сполученими Штатами, відкинула Росія, а не Україна. За його словами, єдиною відповіддю Москви стали нові ракетні удари по українських містах, тому єдиним рішенням залишається посилення тиску на Росію.

Тим часом у Кремлі погодилися із заявою Трампа про те, що Зеленський гальмує процес врегулювання війни. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито зберігає відкритість до врегулювання, а позиція Москви добре відома як Вашингтону, так і Києву.

Пєсков також зазначив, що, за версією Кремля, ситуація для Києва з кожним днем погіршується, і для Зеленського настав час ухвалювати рішення.

Раніше Трамп заявив, що Путін готовий завершити війну, тоді як Зеленський, за його словами, є більш стриманим у питанні мирного врегулювання.