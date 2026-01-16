Трамп розглядає запровадження нових мит проти країн, які виступають проти його планів анексії Гренландії

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що розглядає можливість запровадження нових мит щодо країн, які виступають проти його намірів анексувати Гренландію, пише CNN.

«Я можу запровадити мито проти країн, якщо вони не підтримають питання Гренландії, тому що нам потрібна Гренландія, бо вона потрібна нам для національної безпеки. Тож я можу це зробити», — сказав Трамп під час заходу в Білому домі, присвяченого питанням охорони здоров’я.

Президент зробив цю заяву, згадуючи, як використовував мита, щоб змусити інші країни співпрацювати в рамках плану зі зниження цін на ліки у США.

Прагнення Трампа встановити контроль над Гренландією викликало обурення серед європейських країн, які побоюються, що такий крок може зруйнувати давні трансатлантичні зв’язки. Деякі з них уже почали направляти війська на напівавтономний арктичний острів, який нині є територією Данії.

Представники Гренландії та Данії цього тижня відвідали Білий дім для проведення безрезультатних зустрічей щодо планів Трампа.