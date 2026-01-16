        Події

        Синоптики попередили про сильні морози та ожеледицю у суботу

        Віктор Алєксєєв
        16 Січня 2026 21:59
        Київ / Фото з Facebook Наталка Діденко
        Київ / Фото з Facebook Наталка Діденко

        У суботу, 17 січня, в Україні збережеться морозна погода з мінливою хмарністю. Опадів не прогнозують, за винятком південного сходу, де місцями можливий невеликий сніг.

        Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

        За прогнозом синоптиків, на більшій частині території країни опадів не буде, однак на дорогах місцями утримуватиметься ожеледиця.

        Вітер очікується північно-східний, у західних областях — південно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 15–20° морозу, у північній частині, на Хмельниччині та Вінниччині місцями 22–25° морозу. Вдень температура коливатиметься в межах 9–14° морозу.

        На півдні та південному сході країни вночі прогнозують 8–13° морозу, вдень — 4–9° морозу. На Закарпатті вночі очікується 5–10° морозу, вдень — 0–5° морозу.

        У Київській області та Києві 17 січня прогнозують мінливу хмарність без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура в області вночі становитиме 15–20° морозу, місцями до -23°, удень — 9–14° морозу.

        У Києві вночі очікується 16–18° морозу, вдень — 12–14° нижче нуля.


