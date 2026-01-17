Росія атакувала Україну 115 дронами: 96 збито або подавлено

У ніч на 17 січня сили протиповітряної оборони України збили та подавили 96 ворожих безпілотників. Загалом противник застосував 115 ударних БпЛА різних типів.

У ніч на 17 січня, з 18:00 16 січня, противник атакував Україну 115 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами інших типів із напрямків Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ на території рф, Донецьк на тимчасово окупованій території України. Близько 75 з них становили «шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Реклама

Реклама

За попередніми даними станом на 07:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 96 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

Атака триває, у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.