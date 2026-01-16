Ощадбанк попереджає про шахрайство з “компенсаціями за перебої світла”

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов попередив українців про нову шахрайську схему з фейковими «компенсаціями за перебої з електропостачанням». Повідомлення надходять нібито від імені банку та енергетичних компаній.

За словами Наумова, останніми днями українцям надсилають повідомлення з пропозиціями отримати «компенсацію» за перебої з електропостачанням, однак це є шахрайством.

Він наголосив, що Ощадбанк не надсилає повідомлень із посиланнями на сторонні сайти, не оформлює жодних компенсацій через месенджери та не просить вводити дані банківських карток або доступ до банкінгу за такими посиланнями.

Реклама

Реклама

Наумов закликав громадян не переходити за підозрілими лінками, не передавати персональні та фінансові дані та перевіряти інформацію виключно через офіційні канали банку. Він зазначив, що в умовах постійних викликів шахраї намагаються скористатися ситуацією, а пильність є важливим елементом безпеки.