Укрзалізниця відкриє ще 50 пунктів незламності

На залізничних вокзалах Укрзалізниці вже діють 97 опорних пунктів незламності, які працюють цілодобово. Від початку зими ними скористалися майже 360 тисяч людей, повідомили в Укрзалізниці.

У компанії зазначили, що пункти незламності відкриті 24/7, обладнані резервним живленням, стабільним зв’язком і запасами води, а відвідувачі можуть зігрітися, відпочити та підзарядити телефони й інші гаджети. Гостей також пригощають гарячим чаєм.

На 40 вокзалах облаштовані спеціальні зони для батьків із дітьми. У цих зонах є місця для годування та сповивання немовлят, зручні зони очікування, розмальовки, набори для малювання та настільні ігри.

Найближчим часом Укрзалізниця планує відкрити ще 50 пунктів незламності на менших вокзалах і станціях по всій країні, зокрема на Київщині, Харківщині, Одещині, Львівщині та Дніпропетровщині.

З початку зими під час сильних морозів після 9 січня допомогу в пунктах незламності отримали близько 65 тисяч мешканців. Окрім стаціонарних пунктів, у Броварах, Фастові, Борисполі та Василькові продовжують працювати «Вагони незламності» — мобільні пункти допомоги, які за шість днів прийняли майже 3 400 людей. Найближчим часом такі вагони з’являться в Ірпені, Бучі, Вишневому, Боярці та Бородянці, а після узгодження з місцевою владою вирушать і в інші регіони.

Також два «Вагони незламності» планують направити до польського Холма, де вокзал тимчасово зачинений на реконструкцію, а пасажири через негоду та безпекову ситуацію змушені очікувати рейси просто неба. Крім того, на Київщині планується розгорнути роботу Food Train.