        Ворог атакував енергетичний об’єкт в Одеській області вночі

        Сергій Бордовський
        17 Січня 2026 08:58
        Нічний удар по енергетичній інфраструктурі Одещини: зафіксовано пошкодження і пожежу / Фото: ДСНС
        Уночі російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. На одному з об’єктів зафіксовано пошкодження та пожежу, обійшлося без жертв.

        Уночі ворог завдав чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини, повідомив Олег Кіпер. На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа.

        За його словами, загиблих та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків атаки.

        Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

        На Одещині після нічної атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру / Фото: ДСНС

