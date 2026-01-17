Ворог атакував енергетичний об’єкт в Одеській області вночі

Уночі російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. На одному з об’єктів зафіксовано пошкодження та пожежу, обійшлося без жертв.
Уночі ворог завдав чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини, повідомив Олег Кіпер. На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа.
За його словами, загиблих та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків атаки.
Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.