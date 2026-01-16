Зеленський заявив про нестачу ракет для ППО на тлі загрози нових ударів РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за даними розвідки Росія готується до нових масованих ударів по Україні. Він закликав громадян уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги та допомагати тим, хто потребує підтримки.

Про це Зеленський заявив у зверненні.

За його словами, окремі завдання наразі визначені для підрозділів протиповітряної оборони та військових, а Україна веде відверті розмови з партнерами щодо постачання ракет і систем ППО.

Президент наголосив, що наявних поставок недостатньо, Україна намагається їх прискорити, і важливо, щоб партнери чули ці сигнали. Він зазначив, що значна робота ведеться на рівні Міністерства оборони України, однак громадянам необхідно й надалі реагувати на повітряні тривоги.

Зеленський також повідомив, що Міністерство внутрішніх справ розгортає більшу кількість Пунктів Незламності. Уряд, за його словами, працює з енергетичними компаніями та партнерами над збільшенням обладнання й резервів.

Президент підкреслив, що війни не завершуються без тиску, а недостатній тиск дозволяє Росії продовжувати атаки. Він подякував усім, хто працює заради України, перебуває на бойових позиціях, чергуванні та постах, зазначивши, що країна тримається на їхній ефективності.