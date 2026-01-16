        Події

        Ланцюгова аварія в Харкові: поліція розслідує ДТП з загиблим і травмованими

        Віктор Алєксєєв
        16 Січня 2026 19:14
        У Шевченківському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій легковика, ще двоє людей отримали травми. Аварія сталася 16 січня на вулиці Клочківській.

        Про це повідомили в поліції Харківської області.

        За попередніми даними, близько 15:30 31-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись у напрямку вулиці 23 Серпня, під час маневру випередження зіткнувся з автомобілем Lexus, який їхав у попутному напрямку.

        Після цього Volkswagen Passat продовжив рух та зіткнувся з автомобілем Daewoo Sens, який рухався попереду. Далі некерований Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автомобілем Opel Zafira, що рухався назустріч.

        Крім того, автомобіль Lexus після первинного зіткнення наїхав на бордюрний камінь, а згодом — на припарковані біля краю проїзної частини автомобілі Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Lancer.

        Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Volkswagen Passat від отриманих травм загинув на місці події. До медичного закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили водія Opel Zafira та 46-річну пасажирку Volkswagen Passat.

        Смертельна ДТП на Клочківській у Харкові: загинув водій, є постраждалі / Фото Нацполіція

        За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.


