Ланцюгова аварія в Харкові: поліція розслідує ДТП з загиблим і травмованими

У Шевченківському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій легковика, ще двоє людей отримали травми. Аварія сталася 16 січня на вулиці Клочківській.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

За попередніми даними, близько 15:30 31-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись у напрямку вулиці 23 Серпня, під час маневру випередження зіткнувся з автомобілем Lexus, який їхав у попутному напрямку.

Після цього Volkswagen Passat продовжив рух та зіткнувся з автомобілем Daewoo Sens, який рухався попереду. Далі некерований Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автомобілем Opel Zafira, що рухався назустріч.

Крім того, автомобіль Lexus після первинного зіткнення наїхав на бордюрний камінь, а згодом — на припарковані біля краю проїзної частини автомобілі Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Lancer.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Volkswagen Passat від отриманих травм загинув на місці події. До медичного закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили водія Opel Zafira та 46-річну пасажирку Volkswagen Passat.

Смертельна ДТП на Клочківській у Харкові: загинув водій, є постраждалі / Фото Нацполіція

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.