У Німеччині розслідують можливу диверсію проти машин швидкої допомоги

У Німеччині припускають диверсію після серії ДТП за участю автомобілів швидкої допомоги Німецького Червоного Хреста, повідомляє DW. В окрузі Шаумбург землі Нижня Саксонія на двох машинах виявили ослаблені гайки кріплення коліс.

Як повідомляється, два автомобілі швидкої допомоги Німецького Червоного Хреста (DRK) потрапили в аварії вранці 15 січня з різницею у кілька годин. За попередніми даними, на обох машинах гайки на кріпленнях коліс були ослаблені.

Директор DRK в окрузі Шаумбург Бернд Гербердинг заявив, що виключає випадковість і вважає подію диверсією. За його словами, на кріпленнях коліс третього автомобіля також виявили ослаблені гайки, однак у цьому випадку ДТП вдалося уникнути.

Реклама

Реклама

Гербердинг наголосив, що ці факти є достатніми підставами припускати умисні дії, а причетні до них особи свідомо наражали людей на небезпеку. Він також повідомив, що серед співробітників екстрених служб виникла невпевненість у власній безпеці.

Поліція розслідує справу щодо невідомих осіб, розглядаючи, окрім диверсії, й інші версії. Представниця місцевої поліції заявила телеканалу NDR Niedersachsen, що випадковість є малоймовірною, однак необхідно перевірити, чи йдеться саме про втручання третіх осіб, оскільки теоретично гайки могли відкрутитися самі або могла статися помилка в майстерні.

За словами Гербердинга, особливе занепокоєння викликає те, що всі три автомобілі з ослабленими гайками перебували в гаражах у трьох різних місцях округу. Він додав, що весь персонал поінформований, а всі машини швидкої допомоги тепер перевіряють із підвищеною ретельністю.