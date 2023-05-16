Князєву повідомили про підозру

Керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про це 16 травня.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України – підкуп особи, яка надає публічні послуги.

Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву і припинив його повноваження. За недовіру проголосувало 140 суддів, за припинення повноважень – 137.