Суспільство

Князєва відсторонили від суддівської практики до винесення вироку або закриття справи

4 Квітня 2024 11:35
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судді, суд
Всеволод Князєв / Getty Images

Суддю Верховного суду Всеволода Князєва відсторонил від  суддівської практики до закриття кримінального провадження або набрання законної сили вироком суду.

Відповідне рішення члени ВРП ухвалили на засіданні у четвер, 4 квітня.

«Вища рада правосуддя вирішила: клопотання заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка Олександра Васильовича задовольнити: тимчасово відсторонити суддю Верховного суду Князєва Всеволода Сергійовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням Князєва Всеволода Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України», – оголосив резолютивну частину рішення голова ВРП Григорій Усик.

За відповідне рішення проголосували 16 із 16 присутніх членів ВРП.


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