Князєва відсторонили від суддівської практики до винесення вироку або закриття справи

Суддю Верховного суду Всеволода Князєва відсторонил від суддівської практики до закриття кримінального провадження або набрання законної сили вироком суду.

Відповідне рішення члени ВРП ухвалили на засіданні у четвер, 4 квітня.

«Вища рада правосуддя вирішила: клопотання заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка Олександра Васильовича задовольнити: тимчасово відсторонити суддю Верховного суду Князєва Всеволода Сергійовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням Князєва Всеволода Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України», – оголосив резолютивну частину рішення голова ВРП Григорій Усик.

За відповідне рішення проголосували 16 із 16 присутніх членів ВРП.