Суспільство

КНДР випробувала підводний ядерний дрон

19 Січня 2024 08:14
читать на русском →
корея

Північна Корея заявила про проведені випробування підводного безпілотника, здатного нести ядерну зброю.

Про це повідомляє південнокорейське Yonhap, цитуючи державне інформаційне агентство КНДР.

У КНДР заявили, що провели у Японському морі випробування системи Haeil-5-23, але не назвали технічних деталей і дати. Попередні випробування старіших моделей, Haeil-1 і Haeil-2, проводили на початку 2023 року.

Випробування назвали “відповіддю” на спільні навчання Південної Кореї, США та Японії, що тривали з понеділка по середу цього тижня після нещодавнього пуску КНДР гіперзвукової ракети.  

Пхеньян розкритикував навчання союзників і звинуватив їх у “конфронтаційній істерії”.  


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Січня 2024 09:48

Українські дрони атакували пороховий завод і нафтобазу – ГУР
19 Січня 2024 09:14

Безпілотник атакував нафтобазу у російських Клинцях 
19 Січня 2024 07:31

ЗСУ активно нищать бронетехніку окупантів на Авдіївському напрямку – ISW
18 Січня 2024 21:55

На фронті за добу відбулося більше сотні бойових зіткнень
18 Січня 2024 21:30

Зеленський провів наради щодо енергетики та будівництва фортифікацій
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
усі думки