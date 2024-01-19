КНДР випробувала підводний ядерний дрон

Північна Корея заявила про проведені випробування підводного безпілотника, здатного нести ядерну зброю.

Про це повідомляє південнокорейське Yonhap, цитуючи державне інформаційне агентство КНДР.

У КНДР заявили, що провели у Японському морі випробування системи Haeil-5-23, але не назвали технічних деталей і дати. Попередні випробування старіших моделей, Haeil-1 і Haeil-2, проводили на початку 2023 року.

Випробування назвали “відповіддю” на спільні навчання Південної Кореї, США та Японії, що тривали з понеділка по середу цього тижня після нещодавнього пуску КНДР гіперзвукової ракети.

Пхеньян розкритикував навчання союзників і звинуватив їх у “конфронтаційній істерії”.