Політика

КНДР може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет, – Yonhap

11 Січня 2024 09:29
читать на русском →
росія, корея

Північна Корея може постачати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додачу до передбачуваної поставки балістичних ракет малої дальності.

Про це повідомляє Yonhap.

Глава Міністерства оборони Південної Кореї Шин Вон Сік припускає, що недавній візит лідера КНДР Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів може бути пов’язаний із постачанням зброї Північною Кореєю до Росії. Начебто країни зміцнюють військову співпрацю.

“Північна Корея заявила, що розгорне (балістичні ракети малої дальності) разом із військами на передовій. Враховуючи недавню торгівлю зброєю, (я думаю) Північна Корея може продати їх Росії”, – сказав Шин. 

Зазначається, що нещодавно Білий дім розсекретив дані розвідки, які свідчать про те, що Північна Корея надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет з радіусом дії 900 км.

“Станом на кінець грудня Північна Корея надала Росії близько 5 тис. контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 млн снарядів калібру 152 мм або близько 400 тис. снарядів калібру 122 мм”, – йдеться у повідомленні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Січня 2024 12:05

Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму €1,2 млрд
11 Січня 2024 11:45

Суд заарештував майно скандального бізнесмена Гринкевича, – ЗМІ
11 Січня 2024 10:09

Bloomberg: Білий дім підтримує конфіскацію активів РФ на користь України
11 Січня 2024 08:20

Зеленський прибув до Естонії
11 Січня 2024 07:37

Генштаб: РФ наступає по всьому фронту
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки