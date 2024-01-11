КНДР може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет, – Yonhap

Північна Корея може постачати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додачу до передбачуваної поставки балістичних ракет малої дальності.

Про це повідомляє Yonhap.

Глава Міністерства оборони Південної Кореї Шин Вон Сік припускає, що недавній візит лідера КНДР Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів може бути пов’язаний із постачанням зброї Північною Кореєю до Росії. Начебто країни зміцнюють військову співпрацю.

“Північна Корея заявила, що розгорне (балістичні ракети малої дальності) разом із військами на передовій. Враховуючи недавню торгівлю зброєю, (я думаю) Північна Корея може продати їх Росії”, – сказав Шин.

Зазначається, що нещодавно Білий дім розсекретив дані розвідки, які свідчать про те, що Північна Корея надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет з радіусом дії 900 км.

“Станом на кінець грудня Північна Корея надала Росії близько 5 тис. контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 млн снарядів калібру 152 мм або близько 400 тис. снарядів калібру 122 мм”, – йдеться у повідомленні.