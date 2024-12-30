Суспільство

Ключові нотаріальні реєстри після російської кібератаки відновили 
30 Грудня 2024 10:34
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міністерство, хакер
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністерство юстиції України відновило роботу трьох основних нотаріальних реєстрів після нещодавньої кібератаки з боку Росії.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Пресслужба Мін’юсту повідомила, що після атаки знову запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Тепер нотаріуси можуть продовжити реєстрацію довіреностей, заповітів і спадкових справ, а також здійснювати перевірку спеціальних бланків.

Всі нотаріальні дії, які були проведені під час перебоїв з доступом до реєстрів, будуть внесені в систему протягом п’яти робочих днів. Міністерство також повідомило про введення додаткових заходів кіберзахисту.

Нагадаємо, що нещодавно Україна стала жертвою однієї з найбільших кібератак на державні реєстри, проведеної російськими хакерами. Внаслідок атаки було тимчасово припинено роботу ключових систем Міністерства юстиції, а хакери стверджували, що знищили всі дані, включаючи резервні копії.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації наразі не підтверджує витік даних після цієї кібератаки.

Відновлення роботи реєстрів, на які був здійснений напад, за попередніми оцінками фахівців, має зайняти від одного до двох тижнів.

Також в “Дії” відновлено процес бронювання працівників після атаки.


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