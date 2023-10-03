Суспільство

Кличко заявив, що опалювальний сезон в столиці може опинитися під загрозою

3 Жовтня 2023 16:30
читать на русском →
кличко, опалювальний сезон, київ

Віталій Кличко заявив, що Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання, інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву.

Про це він написав у Телеграмі.

“Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею (так само, як і перед усіма громадами) по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Ситуація насправді дуже серйозна”, – зазначив Кличко.

За його словами, заборгованість на сьогодні перед Києвом становить 6,8 мільярда гривень, а по всій країні – 36 мільярдів.

“Тобто, місцева влада тарифи для населення не підвищувала, тим часом як зросла вартість усіх складових тарифу. Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, Президент давав доручення. Але коштів ми поки так і не дочекалися”, – заявив мер.

За словами Кличка, теплопідприємства працюють із шаленими збитками і місто не може самотужки перекривати такі колосальні кошти.

Окремо він звернувся до депутатів Верховної Ради щодо захисту прав місцевих громад.

“Зокрема, аби народні обранці підтримали правки до бюджетних законопроектів, які має розглянути парламент, – у частині вирішення питання компенсації різниці в тарифах та забезпеченні кредитної спроможності громад”, – написав київський міський голова.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Жовтня 2023 16:30

Кличко заявив, що опалювальний сезон в столиці може опинитися під загрозою
3 Жовтня 2023 18:11

Литва відкрила “коридор” для транзиту зерна з України
3 Жовтня 2023 14:57

Окупанти вдарили по Херсонщині: є постраждалі
3 Жовтня 2023 13:50

Одразу три нафтогазові гіганти з Китаю оголошені міжнародними спонсорами війни
3 Жовтня 2023 12:43

Російський флот фактично зазнав поразки у Чорному морі, – Міноборони Британії
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки