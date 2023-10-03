Кличко заявив, що опалювальний сезон в столиці може опинитися під загрозою

Віталій Кличко заявив, що Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання, інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву.

Про це він написав у Телеграмі.

“Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею (так само, як і перед усіма громадами) по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Ситуація насправді дуже серйозна”, – зазначив Кличко.

За його словами, заборгованість на сьогодні перед Києвом становить 6,8 мільярда гривень, а по всій країні – 36 мільярдів.

“Тобто, місцева влада тарифи для населення не підвищувала, тим часом як зросла вартість усіх складових тарифу. Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, Президент давав доручення. Але коштів ми поки так і не дочекалися”, – заявив мер.

За словами Кличка, теплопідприємства працюють із шаленими збитками і місто не може самотужки перекривати такі колосальні кошти.

Окремо він звернувся до депутатів Верховної Ради щодо захисту прав місцевих громад.

“Зокрема, аби народні обранці підтримали правки до бюджетних законопроектів, які має розглянути парламент, – у частині вирішення питання компенсації різниці в тарифах та забезпеченні кредитної спроможності громад”, – написав київський міський голова.