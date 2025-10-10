Кличко закликав киян зробити запаси води й теплих речей через ризик нових атак

Після масованої ракетної атаки Росії на об’єкти критичної інфраструктури України в більшості областей запроваджені екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, столиця пережила одну з найважчих атак за наслідками. До ліквідації руйнувань від ранку залучені всі міські служби. Енергетики вже відновили електропостачання понад 423 тисячам споживачів, і роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло іншим мешканцям.

Система водопостачання Києва працює у штатному режимі, однак у будинках, де досі немає електрики, може бути відсутня холодна вода на верхніх поверхах, адже не працюють насоси підвищення тиску.

Кличко наголосив, що ситуація залишається складною, і закликав мешканців міста готуватися до можливих нових атак:

«Давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. У найближчі дні прогнозують нову атаку».

Мер порадив киянам зробити запаси води, підготувати аптечку, продукти тривалого зберігання, зарядити павербанки та підготувати теплі речі, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Усі міські служби працюють цілодобово і в посиленому режимі, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення. Підтримайте їх вдячністю та свідомим ставленням до викликів», — закликав Кличко.