Суспільство

Кличко: Власник Садиби Зеленських пообіцяв відновити її в колишньому вигляді
23 Липня 2024 18:14
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вандалізм, київ
Будинок на вулиці Олександра Кониського (Тургєнівська) був знесений 19 липня ввечері попри те, що судом був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження / Фото Київська міська прокуратура

Сьогодні Департамент охорони культурної спадщини КМДА підписав Меморандум із власниками будівлі садиби Зеленських, що була несанкціоновано зруйнована 19 липня.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, власники будівлі, згідно документу, зобовʼязуються відновити її в тому вигляді, який вона мала, а також співпрацювати з міською владою та громадськістю щодо створення проекту відновлення, оформлення всіх необхідних за законом дозволів та документів, відкритості всього процесу відновлення садиби.

“Але, як я вчора заявив, місто позиватиметься в суді до забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі з вимогою заново відбудувати садибу. Щоб у міської влади були законні важелі впливу на виконання підписаного Меморандуму і обіцянок власників будинку.”, – заявив Кличко.

“Також міська влада наполягає, щоб правоохоронці зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби та притягнули їх до відповідальності”, – додав Кличко.


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