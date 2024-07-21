Політика

Кличко не виключив проведення референдуму щодо війни та миру
21 Липня 2024 20:21
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Віталій Кличко / Фото Corriere della Sera

Президенту України Зеленському незабаром доведеться заради миру піти на територіальний компроміс із Москвою, заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

“Найближчі місяці будуть дуже складними для Зеленського. Чи доведеться йому продовжувати війну з новими смертями і руйнуваннями або розглянути можливість територіального компромісу з Путіним? Якщо так, то який тиск буде з боку Америки в разі перемоги Трампа? І як пояснити країні, що треба відмовитися від частини наших територій, які коштували життів тисяч наших героїчних солдатів?” – сказав Кличко.

“Будемо відверті: ми маємо виграти війну, але ситуація стає дедалі складнішою, вона залежить від допомоги, яка надходить від союзників, і був би кошмар, якби нам довелося воювати ще два роки, – вважає мер Києва. – Зеленському, можливо, доведеться вдатися до референдуму, я не думаю, що він зможе досягти таких болючих і важливих домовленостей сам, без народної легітимації”.

“Який би крок він не зробив, наш президент ризикує політичним самогубством”, – заінтригував Кличко.

На його думку, одним із варіантів для Зеленського могло б стати створення уряду національної довіри за прикладом Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня.

“Однак я не впевнений, що він готовий відмовитися від централізованої влади, яка перебуває в його руках”, – заявив мер Києва Віталій Кличко.

Кличка запитали, що він думає про пропозицію Зеленського організувати до листопада другий мирний саміт, але вже за участю Росії.

“Подивимося, я не знаю. Росіяни неоднозначні, їм не можна вірити. Путін говорить про шляхи миру, але завжди зраджує своїм обіцянкам. Путін все ще сподівається взяти Київ”, – сказав мер української столиці.

За словами Кличка, до президентських виборів у США нічого конкретного не станеться.


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