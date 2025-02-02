Кличко молодший розглядає можливість повернення в бокс у 2025 році

Колишній чемпіон світу у важкій вазі 49-річний Володимир Кличко майже на 100% вирішив повернутися до боксу для високопрофільного бою в 2025 році, пише The Ring. Останній раз він виходив на ринг у квітні 2017 року, коли в епічному поєдинку проти непереможного Ентоні Джошуа у Лондоні зазнав поразки в 11-му раунді.

Бій Кличко-Джошуа був визнаний “Боєм року” за версією The Ring у 2017 році.

Хоча Кличко ще не оголосив конкретного суперника для свого повернення, очікується, що він обере когось із важковаговиків для цього бою. Раніше, в грудні 2024 року, Туркі Альалшіх, глава Riyadh Season та власник The Ring, запитав у Кличка під час щорічної конвенції WBC в Гамбурзі, чи розглядає він можливість повернення на ринг.

Кличко не коментував своїх планів, проте активно підтримує Україну в її війні з Росією. Туркі Альалшіх в інтерв’ю зазначив, що мріє побачити повернення Кличка в ринг і спробу стати найстаршим боксером в історії, який виграє титул чемпіона світу у важкій вазі. Він також підкреслив, що Кличко не буде битися з Олександром Усиком, якщо той здобуде перемогу над Тайсоном Ф’юрі, адже обидва є героями України.

Зараз рекорд належить Джорджу Форману, який у 45 років став найстаршим чемпіоном світу, перемігши Майкла Мура у 1994 році.

Володимир Кличко (64-5, 53 KO), дворазовий чемпіон світу, тримав титул IBF понад 9 років і здобув титул чемпіона за версією The Ring у 2009 році. Його остання поразка сталася у 2015 році від Тайсона Ф’юрі. Після цього Кличко намагався повернутися на ринг, але його планований реванш з Ф’юрі скасували через тимчасову відставку британця.

Кличко здобув свою першу перемогу на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті, а професійну кар’єру розпочав у 1996 році.