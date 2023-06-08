Кримінал

Кінбурнська коса перетворилася на острів – ДП “Ліси України”

8 Червня 2023 07:35
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миколаїв, каховка

Як повідомляє Південний офіс держпідприємства “Ліси України”, Кінбурнська коса, що утримується російською армією, в нижній течії Дніпра відрізана – зокрема, повністю затоплено дорогу, яка з’єднувала півострів з материком.

Кінбурнська коса – єдине місце на Миколаївщині, яке досі залишається під російською окупацією.

“Станом на вечір 07.06 у районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, повністю затоплена – Кінбурн відрізаний від великої землі”, – йдеться у повідомленні держпідприємства. За даними відомства, з коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо.

Крім того, повідомляється про масштабні лісові пожежі на півострові.

Одразу після звільнення Херсона українськими силами минулого року з’явилися розмови, що на черзі та звільнення Кінбурнської коси. Однак надалі жодної конкретики про обстановку на косі в публічному просторі не повідомлялося.


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